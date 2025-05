Oekraïense bron: Oekraïne sprak partners VS en Europa in Turkije

ISTANBUL (ANP/AFP) - Oekraïense topfunctionarissen hebben Amerikaanse en Europese bondgenoten gesproken in Istanbul, zegt een Oekraïense bron. Oekraïne en Rusland staan op het punt in die Turkse stad voor het eerst in ruim drie jaar weer direct overleg te voeren.

De bron meldt dat ministers Roestem Oemjerov (Defensie) en Andri Sybiha (Buitenlandse Zaken) en de stafchef van de president, Andriy Jermak, hebben gesproken met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg en veiligheidsadviseurs uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Een Turkse bron bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat in Istanbul de ontmoeting tussen de VS, Turkije en Oekraïne is begonnen. Oekraïne en Rusland komen volgens Turkse bronnen aan het eind van de ochtend samen.