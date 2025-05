Trump wil zo snel mogelijk ontmoeting regelen met Poetin

ABU DHABI (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin inplannen "zo snel als we het kunnen regelen". Een dergelijke bijeenkomst is volgens hem nodig voor een doorbraak in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Trump is bezig met een reis door het Midden-Oosten en keert vrijdag terug naar de Verenigde Staten. Even was er sprake van dat hij mogelijk naar Turkije zou gaan. Daar zullen Oekraïne en Rusland vrijdag voor het eerst in drie jaar vredesbesprekingen voeren. Amerikaanse functionarissen zijn ook in Istanbul, maar die zijn niet direct betrokken bij het overleg.