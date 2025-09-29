Oekraïense journalist wint Europese mensenrechtenprijs

STRAATSBURG (ANP) - De Oekraïense journalist Maksym Boetkevytsj heeft de prestigieuze Václav Havelprijs ontvangen in Straatsburg. De Raad van Europa reikt die prijs jaarlijks uit aan iemand die zich inzet voor burgerinitiatieven en het verdedigen van mensenrechten. De prijs bestaat uit 60.000 euro, een trofee en een oorkonde.

Boetkevytsj is behalve journalist ook activist en een voormalig commandant in het Oekraïense leger. Hoewel hij zijn hele leven pacifist was, werd hij na de Russische invasie militair. Hij werd veroordeeld tot dertien jaar in een Russische gevangenis, maar kwam vorig jaar vrij als onderdeel van een gevangenenruil.

In zijn speech bij het ontvangen van de prijs zei hij dat Oekraïne niet alleen vecht voor land, maar ook om fundamentele rechten te beschermen. Ook riep hij op tot het vrijlaten van de andere genomineerden voor de prijs, die nog altijd vastzitten in Georgië en Azerbeidzjan.

De prijs is vernoemd naar de activist en voormalig president van Tsjechië Václav Havel.