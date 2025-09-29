Luchtvaartbranche: Schiphol is tot bezinning gekomen

SCHIPHOL (ANP) - De luchtvaartbranche stelt dat Schiphol tot bezinning is gekomen, nadat de luchthaven maandag met het voorstel was gekomen om de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen volgend jaar te bevriezen. Schiphol "heeft zich gerealiseerd dat het eigenlijk niet past om de op een na duurste luchthaven van Europa te zijn", stelt Marnix Fruitema, voorzitter van de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland BARIN.

Hoewel Fruitema blij is dat Schiphol de geplande tariefstijging van 5 procent voor volgend jaar wil schrappen, is het volgens hem op het totaal "een druppel op een gloeiende plaat". De forse tariefverhoging van 41 procent voor dit jaar is ingevoerd, benadrukt hij. Maatschappijen klaagden eerder flink over tariefstijgingen op Schiphol, die ook de prijzen van vliegtickets zouden opdrijven.

Daarnaast vindt de voorzitter dat de grootste luchthaven van Nederland "veel doorzichtiger en voorspelbaarder" moet worden. Nu is er volgens hem sprake van "zigzagbeleid".