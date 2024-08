Landelijke actie Indiase artsen na moord en verkrachting collega

DELHI (ANP/RTR/AFP) - Indiase artsen voeren zaterdag landelijk actie na de moord en verkrachting van een collega in deelstaat West-Bengalen. Er wordt gerekend op meer dan een miljoen deelnemende artsen en dat heeft grote gevolgen voor de zorg in India. Artsenorganisatie IMA heeft aangekondigd dat gedurende 24 uur niet-spoedeisende ingrepen worden opgeschort.

IMA heeft de moord op de 31-jarige arts in opleiding "barbaars" genoemd. Haar lichaam is vorige week aangetroffen in het ziekenhuis waar ze werkte in Calcutta. Sommige medische centra in die stad bleven zaterdag dicht. Het ziekenhuis waar de arts is gedood, staat volgens Indiase media onder zware politiebewaking.

De dood van de vrouw leidde eerder al tot protesten, waar naast artsen ook veel andere boze burgers aan hebben meegedaan. In Calcutta verzamelden zich zaterdagochtend weer duizenden mensen voor een wake. "Handen die genezen zouden niet moeten bloeden", stond op een handgeschreven bord van een demonstrant in de stad. Op een manifestatie van artsen in New Delhi was "genoeg is genoeg" te lezen op een protestbord.

Rijen

Artsenorganisatie IMA zegt dat de werkomstandigheden van artsen duidelijk verbetering behoeven. Het slachtoffer zou tijdens haar dienst van 36 uur geen veilige rustplek hebben gehad. Mamata Banerjee, de hoogste bestuurder in West-Bengalen, heeft steun uitgesproken voor de protesten in de deelstaat en eist dat het onderzoek naar de moord zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Niet alle patiënten bleken zaterdag op de hoogte van de acties. Bij sommige ziekenhuizen stonden rijen. "Ik heb vijfhonderd roepie betaald om hier te komen. Ik heb verlammingsverschijnselen en een brandend gevoel in mijn voeten, hoofd en andere lichaamsdelen", zei een patiënt in Cuttack tegen de plaatselijke televisie. "We wisten niet van de staking. Wat kunnen we nog doen? We moeten terug naar huis."