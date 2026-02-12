Oekraïense minister: bescherming luchtruim nu topprioriteit

BRUSSEL (ANP) - De bescherming van het luchtruim is topprioriteit voor Oekraïne, zei defensieminister Mychajlo Fedorov donderdag in Brussel. Zijn land heeft daarom dringend behoefte aan raketten voor het Patriot-luchtverdedigingssysteem.

"Omdat de Russen proberen de infrastructuur van ons land te vernietigen", zei hij voor het begin van de bijeenkomst van de Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG). Hij riep de bondgenoten op zo veel mogelijk Patriot-raketten naar Oekraïne te sturen.

De Russische aanval van donderdag was volgens Fedorov een van de grootste ballistische aanvallen op Oekraïne, waarbij meer dan twintig ballistische raketten werden gelanceerd. Het Patriot-luchtverdedigingssysteem is "de meest effectieve manier om deze raketten te neutraliseren", zei de minister.

Rusland vernietigt al weken de energie-infrastructuur in Oekraïne, waardoor Oekraïners in de bittere kou zitten.