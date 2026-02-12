ECONOMIE
Kabinet ziet weinig ruimte om in te grijpen bij vuilstort Bonaire

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 16:55
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet ziet weinig ruimte om in te grijpen bij Selibon Lagun, de vuilstort op Bonaire waar recent opnieuw branden uitbraken. De Nationale ombudsman heeft de landelijke overheid gevraagd in te grijpen, en donderdag schaarde een groot deel van de Tweede Kamer zich in een debat achter hem. Tot frustratie van Kamerleden lijkt snelle actie er niet in te zitten.
Op dit moment vertrouwt het kabinet grotendeels op afspraken die het eind vorig jaar heeft gesloten met het Bonairiaanse bestuur. Daarin staat bijvoorbeeld dat het bestuur voor stortplaatsmachines en inzameltrucks zorgt.
Als het kabinet vindt dat het eilandsbestuur zijn taak verwaarloost, kan het zelf de regie opeisen. Maar toen de Rijksvertegenwoordiger in 2024 overging tot zo'n 'indeplaatsstelling', draaide de rechter de ingreep weer terug omdat het lokale bestuur niet genoeg tijd had gekregen. Het kabinet verwacht eind deze maand een nieuw rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport, waaruit moet blijken of er aanleiding is om alsnog meer controle uit te oefenen.
