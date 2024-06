Oekraïense president Zelensky op EU-top: geen tijd te verliezen

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat de EU-landen opschieten om beloofde hulp ook echt te leveren. "We hebben geen tijd te verliezen, want we hebben veel gewonden en doden op het slagveld", zei hij bij binnenkomst op een vergadering van de 27 EU-regeringsleiders.

"Dat is de reden waarom we deze oorlog niet jaren willen laten duren. Dat is waarom we een gezamenlijk plan willen voorbereiden."

Over de suggestie dat Oekraïne met Rusland moet overleggen over vrede is Zelensky stellig: dat gaat hij niet doen. "Allereerst hebben zij geen plan. Hun enige plan is het om de oorlog langer te laten duren. Maar mochten we met Rusland praten, dan doen we dat openlijk, geen geheime dialogen."

Zelensky schuift aan in Brussel voor de ondertekening van een reeks Europese veiligheidsgaranties voor zijn land.