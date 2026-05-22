Oekraïense president Zelensky uitgenodigd voor NAVO-top Turkije

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 14:53
HELSINGBORG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is welkom op de NAVO-top over zes weken in Ankara. NAVO-topman Mark Rutte heeft Zelensky uitgenodigd. Net als vorig jaar in Den Haag schuift Zelensky volgens NAVO-diplomaten naar verwachting niet aan bij een vergadering van NAVO-leiders en ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Donald Trump.
Zelensky was, sinds Rusland ruim vier jaar geleden de frontale aanval op zijn land inzette, vaste gast van de NAVO. Maar dat kwam onder druk te staan toen Trump weer aantrad als president van de VS, de officieuze leider van het bondgenootschap. Trump ziet zich niet als bondgenoot van Oekraïne, maar als bemiddelaar en heeft weinig op met Zelensky.
"Ik heb de uitnodiging al verstuurd" aan Zelensky, zei Rutte vrijdag na overleg met NAVO-buitenlandministers in Zweden.
Ook vorig jaar was veel te doen over de komst van de Oekraïense president. Voor Europese landen was het onbespreekbaar om hem niet uit te nodigen.
