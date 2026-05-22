Aangekondigde spoorblokkade XR wordt niet toegestaan

UTRECHT (ANP) - Een spoorblokkade die Extinction Rebellion (XR) wil uitvoeren bij Utrecht Centraal op zaterdag wordt niet toegestaan. Dat heeft de driehoek van Utrecht (politie, justitie en burgemeester) vrijdag laten weten.

"Het blokkeren van het spoor is een strafbaar feit en bovendien levensgevaarlijk. De politie zal op gezag van het Openbaar Ministerie optreden tegen (een poging tot) een blokkade", zo wordt gemeld.

XR heeft ook aangekondigd een sit-in op het station te willen houden. Daarvan zegt de driehoek dat demonstreren in de openbare ruimte in het stationsgebied mag, "maar achter de poortjes gelden de huisregels van de NS en is dit niet toegestaan".