ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aangekondigde spoorblokkade XR wordt niet toegestaan

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 14:55
anp220526165 1
UTRECHT (ANP) - Een spoorblokkade die Extinction Rebellion (XR) wil uitvoeren bij Utrecht Centraal op zaterdag wordt niet toegestaan. Dat heeft de driehoek van Utrecht (politie, justitie en burgemeester) vrijdag laten weten.
"Het blokkeren van het spoor is een strafbaar feit en bovendien levensgevaarlijk. De politie zal op gezag van het Openbaar Ministerie optreden tegen (een poging tot) een blokkade", zo wordt gemeld.
XR heeft ook aangekondigd een sit-in op het station te willen houden. Daarvan zegt de driehoek dat demonstreren in de openbare ruimte in het stationsgebied mag, "maar achter de poortjes gelden de huisregels van de NS en is dit niet toegestaan".
loading

POPULAIR NIEUWS

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

ANP-3635926

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

Scherm­afbeelding 2026-05-22 om 06.54.41

Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

shutterstock_2666773823

Als je een huis wilt kopen, kun je beter opschieten: de hypotheekrente stijgt

shutterstock_2055062192

Kan jij 4 trappen op in 90 seconden?

Loading