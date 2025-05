Oekraïense topmilitair: nieuwe Russische luchtaanvallen op Kyiv

KYIV (ANP/RTR) - Een Oekraïense topmilitair heeft op Telegram gewaarschuwd voor nieuwe grootschalige Russische droneaanvallen op Kyiv. Hij stelde in de nacht van zaterdag op zondag dat er al minstens tien drones boven de Oekraïense hoofdstad vlogen en zei te verwachten dat er later in de nacht nog meer zullen volgen.

"Er staat ons een gecompliceerde nacht te wachten", schreef Timur Tkachenko op Telegram. Ook waarschuwde hij de inwoners van Kyiv voor mogelijke Russische raketaanvallen.

Iets later brak in een gebouw in Kyiv brand uit door de inslag van een van de drones.