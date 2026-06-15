Politie grijpt in bij opstootje buiten aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL (ANP) - Buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel is maandagavond een opstootje ontstaan tussen meerdere asielzoekers. Agenten en beveiligers grepen in. Zeker twee mensen kregen van de politie de opdracht op de grond te gaan liggen. Een van hen is door beveiligers afgevoerd, zag een ANP-verslaggever. De aanleiding voor de ruzie is niet direct bekend.

Hulporganisaties als VluchtelingenWerk Nederland en MiGreat waarschuwen al een tijdje voor oplopende spanningen bij de ingang van het terrein. De lontjes worden korter, zei VluchtelingenWerk zondag. Dit weekend was er een opstootje waarbij volgens VluchtelingenWerk ook een mes werd getrokken.

Bij het voorterrein van het aanmeldcentrum staan zeven politieauto's en een voertuig van de Koninklijke Marechaussee. De medewerkers van het Rode Kruis, die ter plekke zijn om de vluchtelingen te helpen, namen maandag afstand toen de asielzoekers slaags raakten.

Lang wachten

Nieuwe asielzoekers moeten zich eerst aanmelden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Normaal gesproken gaan ze daarna naar de asielopvang ernaast, maar die zit al tijden overvol. Daarom hebben nieuwe asielzoekers niet automatisch een plek. In de afgelopen weken zijn elke nacht tientallen mensen overgebracht naar noodopvanglocaties ergens anders. Voordat dit gebeurt, wachten de asielzoekers bij de ingang, soms de hele dag lang.

Ook maandagavond wachten weer tientallen asielzoekers op het voorterrein totdat ze naar de tijdelijke noodopvang worden gebracht. Later op de avond gaan ze met een bus naar Westerbork, waar een sporthal hiervoor een week is vrijgemaakt. Het is nog niet bekend hoeveel mensen hier naartoe gaan. Dinsdagochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht.