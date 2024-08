Oekraïne: 1000 vierkante kilometer Rusland onder controle

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft ongeveer 1000 vierkante kilometer Russisch grondgebied onder controle gebracht. Dat zegt opperbevelhebber Oleksandr Syrsky in een bericht dat door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op het sociale medium Telegram is geplaatst. Zelensky zegt opdracht te hebben gegeven voor het opstellen van een "humanitair plan" voor het veroverde gebied in de grensregio Koersk.

Oekraïne begon daar vorige week zijn offensief. Volgens de Russische president Vladimir Poetin probeert Kyiv de eigen onderhandelingspositie te versterken en Rusland te destabiliseren. Ongeveer 180.000 inwoners zagen zich gedwongen te vluchten.

Het gaat om de eerste Oekraïense verovering van Russisch grondgebied sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de grootscheepse Russische aanval bijna 2,5 jaar geleden op de rest van Oekraïne.