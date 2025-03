Oekraïne akkoord met opschorten aanvallen op energiesector

KYIV/WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is akkoord gegaan met een beperkte wapenstilstand met Rusland. De landen zullen dertig dagen geen aanvallen uitvoeren op elkaars energiesector. Amerikaanse en Oekraïense teams zullen nog overleg voeren over de invoering van het staakt-het-vuren, aldus Zelensky na een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump.

De Russische president Vladimir Poetin stemde dinsdag in met het opschorten van de aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur. Dat gebeurde in een telefoongesprek met Trump. Zelensky zei daarna dat Oekraïne bereid is de aanvallen op de Russische energiesector te pauzeren, maar nog wel meer informatie nodig heeft.

Trump praatte Zelensky woensdag bij tijdens een telefoongesprek van ongeveer een uur. Het was voor zover bekend hun eerste gesprek sinds hun ruzie in het Witte Huis drie weken geleden. Trump meldde kort na het contact met Zelensky dat de twee een "heel goed telefoongesprek" hadden. De Oekraïense leider spreekt van een "positief, zeer inhoudelijk en openhartig gesprek".

Technische problemen

"We hebben onze teams opgedragen om technische problemen op te lossen met betrekking tot het implementeren en uitbreiden van het gedeeltelijke staakt-het-vuren", laat hij weten. "Oekraïense en Amerikaanse teams staan klaar om de komende dagen in Saudi-Arabië bijeen te komen om verdere stappen richting vrede te coördineren."

Zelensky benadrukt dat zijn land vrede wil en spreekt de hoop uit dat dit jaar onder Amerikaanse leiding "duurzame vrede" kan worden bereikt. Oekraïne toonde zich vorige week in overleg met de Verenigde Staten bereid tot een volledig staakt-het-vuren van dertig dagen.