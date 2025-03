PVV'er Van Dijk hekelt dat OM vaker zelf wil straffen

DEN HAAG (ANP) - PVV-Kamerlid Emiel van Dijk heeft in een debat kritiek geuit op het beleid van het Openbaar Ministerie om vaker zelf straffen uit te delen aan verdachten. Vorige maand werd bekend dat het OM vaker gebruik wil maken van zogeheten strafbeschikkingen, waarbij het bijvoorbeeld een taakstraf of boete kan geven zonder tussenkomst van een rechter. Het gaat daarbij om strafbare feiten waar een celstraf van maximaal zes jaar op staat.

"Als je het hebt over de ondermijning van de rechtstaat, en als je het hebt over het in de kou laten staan van slachtoffers, dan moet men vooral zo doorgaan met het niet voor de rechter brengen van criminelen", zei Van Dijk in een debat over het Wetboek van Strafvordering dat het strafproces regelt. Wat het PVV-Kamerlid betreft, zijn straffen in Nederland sowieso al te licht. "En met dit soort beleidsrichtlijnen van het OM wordt het alleen maar erger."

Ook de Raad voor de Rechtspraak heeft "principiële bezwaren" tegen de koerswijziging van het OM. De rechter is het lang niet altijd eens met de straf die het OM eist, schrijft de Raad in een politiek document. De rechten van zowel het slachtoffer als de verdachte zouden bij strafbeschikkingen minder goed worden beschermd.