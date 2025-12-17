Oekraïne claimt 90 procent van Koepjansk te hebben heroverd

KOEPJANSK (ANP/RTR) - Oekraïne zegt 90 procent van de oostelijke stad Koepjansk in handen te hebben. Rusland claimde die stad in november te hebben ingenomen, maar Kyiv stelt dat de herovering alweer bijna compleet is.

"Het is gelukt om de Russen uit Koepjansk te verdrijven en de controle over bijna 90 procent van het stadsgebied te pakken", schrijft legerleider Oleksandr Syrsky op Telegram.

De Oekraïners zeiden eerder al op te rukken in Koepjansk, maar dinsdag ontkenden de Russen dat nog. Het Russische leger zei de hele stad te controleren.

Koepjansk ligt in de regio Charkiv, niet ver van de regio Loehansk. Het is een strategisch belangrijk punt, omdat er wegen en spoorlijnen samenkomen. Bovendien ligt de stad aan een brede rivier, een natuurlijke verdedigingslinie voor militairen.