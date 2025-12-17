Advocaat Gillis mag onderzoek verrichten naar foto's Kremers

DEN BOSCH (ANP) - De advocaat van Peter Gillis mag van de rechtbank in Den Bosch extra onderzoek verrichten naar foto's die zijn ex-partner Nicol Kremers als bewijs aanvoert van mishandelingen waarvan Gillis wordt verdacht. Het gaat om een aantal digitale bestanden waarvan de verdediging de betrouwbaarheid betwist. De rechter bepaalde dat een tegenonderzoek onder voorwaarden is toegestaan.

Realityster en ondernemer Gillis wordt verdacht van meerdere mishandelingen van zijn ex-partner. In eerste instantie ging het alleen om een mishandeling op 29 mei 2022 in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij zou Kremers toen hebben gebeten in haar rug en neus. De zaak is nu echter samengevoegd met een latere aangifte van zijn ex van andere mishandelingen. Ook deze zouden in datzelfde jaar hebben plaatsgevonden, maar over een langere periode.

De rechter staat het tegenonderzoek toe, op voorwaarde dat alleen de deskundige de foto's onder ogen krijgt.