Oekraïne claimt aanval fabriek Rusland

KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense leger meldt dat het dinsdag een chemische fabriek in de Zuid-Russische regio Brjansk heeft aangevallen, waarbij het onder meer Frans-Britse Storm Shadow-raketten zou hebben ingezet. Volgens Oekraïne is de aangevallen fabriek "essentieel voor de oorlogsinspanningen van Moskou", aldus het leger op Telegram.

Bij de aanval zou het Russische luchtafweersysteem zijn "gepenetreerd", aldus het leger. "De resultaten van de aanval worden momenteel beoordeeld."

De Storm Shadow is een kruisraket met een groot bereik die vanaf de lucht kan worden afgevuurd en doelen kan treffen over een afstand van maximaal 250 kilometer.

De gouverneur van de regio Brjansk schreef op Telegram dat Oekraïne de regio dinsdagmiddag met drones en raketten aanviel, en dat daarbij niemand gewond raakte en dat er geen schade is gemeld.