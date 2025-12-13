ECONOMIE
Oekraïne: delen van noorden, oosten en zuiden zonder stroom

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 9:35
KYIV (ANP) - Door Russische aanvallen op energie-infrastructuur in het noorden en zuidoosten van Oekraïne is de stroom in enkele regio's uitgevallen. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Energie op Telegram. Onder meer in delen van Odesa, Mykolajiv en Cherson zitten mensen zonder elektriciteit. Volgens het ministerie wordt alles in het werk gesteld om de stroomuitval het hoofd te bieden.
In heel Oekraïne wordt al om de zoveel uur de stroom per regio afgeschakeld om aan de vraag te kunnen voldoen. Ook is het verbruik van bedrijven aan banden gelegd. Rusland heeft de voorbije maanden het aantal gerichte aanvallen op kritieke infrastructuur, waaronder de energiesector, opgevoerd.
