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Oekraïne dient herziene aanvraag in voor OESO-lidmaatschap

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 1:59
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KYIV (ANP) - Oekraïne heeft een herziene aanvraag ingediend om toe te treden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), meldde president Volodymyr Zelensky op Telegram. De OESO bestaat uit 38 voornamelijk ontwikkelde economieën, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Japan. Ook Nederland is lid.
Oekraïne streeft al langer naar nauwere integratie met westerse instellingen. Kyiv werkt al enkele jaren samen met de OESO aan hervormingen en normen voor goed bestuur en hoopt nu op de status van kandidaat-lid als stap richting volledig lidmaatschap, aldus Zelensky.
Oekraïne dringt ook actief aan op Europese integratie. Dit is volgens Kyiv in het belang van de veiligheid van zowel het land zelf als Europa. Vorige week herhaalde Zelensky dat zijn land streeft naar een versneld EU-lidmaatschap.
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