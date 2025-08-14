ECONOMIE
Davis Cupteam zonder kopman Griekspoor tegen Argentinië

Sport
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 13:46
anp140825125 1
AMSTELVEEN (ANP) - Het Nederlandse Davis Cupteam treedt op 12 en 13 september zonder kopman Tallon Griekspoor aan tegen Argentinië. Dan spelen de twee landen tegen elkaar om deelname aan de Davis Cup Finals in Bologna in november. Ook dan zou Griekspoor niet meedoen.
Captain Paul Haarhuis kan bij de thuiswedstrijd tegen Argentinië in Groningen wel beschikken over Jesper de Jong (ATP-79), Botic van de Zandschulp (ATP-92), Guy den Ouden (ATP-157), Sander Arends (ATP dubbel-25) en Sem Verbeek (ATP dubbel-43).
Haarhuis kijkt ondanks de afwezigheid van Griekspoor - die volgens de KNLTB "niet beschikbaar" is - uit naar het treffen. "We hebben een unieke prestatie geleverd in Malaga vorig jaar door de finale te halen. Heel gaaf om met het team mee te doen om de prijzen op dit niveau. We gaan er alles aan doen om ons weer te plaatsen voor de laatste acht. Argentinië is natuurlijk een hele sterke tegenstander, met veel top-100 spelers en Francisco Cerúndolo als hun topman. Daar zullen we echt goed tegen moeten spelen om te winnen", aldus Haarhuis.
Griekspoor heeft in een interview met Ziggo Sport gezegd dat hij dit jaar "voor zijn eigen carrière" en "voor zichzelf" kiest. Het gaat Griekspoor met name om de Finals in november. Hij heeft de afgelopen jaren door die te spelen naar eigen zeggen zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen verpest.
