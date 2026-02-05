ECONOMIE
Rijswijker (18) langer vast na dood 16-jarige in Den Hoorn

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 12:00
anp050226124 1
DEN HAAG (ANP) - Het voorarrest van een 18-jarige man uit Rijswijk die vastzit sinds de dood van een 16-jarige jongen in Den Hoorn, is met dertig dagen verlengd. Dat maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend. De man verscheen dinsdag voor de raadkamer van de Haagse rechtbank.
Het 16-jarige slachtoffer uit Delft werd op 22 januari doodgestoken bij de Spoorplaats in Den Hoorn. De precieze toedracht van zijn dood is nog onduidelijk. De politie heeft een sms gestuurd naar alle telefoons die in de buurt waren ten tijde van de steekpartij. Ook in het programma Opsporing Verzocht is aandacht gevraagd voor de zaak.
