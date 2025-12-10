ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne gaat eerst met VS praten over wederopbouw en economie

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 15:40
anp101225149 1
KYIV (ANP) - Oekraïne gaat woensdag eerst met de Verenigde Staten praten over de wederopbouw en naoorlogse economische ontwikkeling van het land, voor het zijn aanpassingen aan de nieuwste Amerikaanse vredesplannen naar Washington stuurt. Ondertussen werkt de regering in Kyiv door aan die aanpassingen, zegt president Volodymyr Zelensky op X. De VS manen Kyiv om voort te maken.
De economische perspectieven voor Oekraïne en Rusland en wat daaraan ook voor de VS te verdienen valt, hebben de afgelopen tijd een belangrijke plaats in de vredesbesprekingen gekregen. De Russische president Vladimir Poetin stelde zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump op hun top in Alaska afgelopen zomer al allerlei investeringsmogelijkheden voor.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

0x0

Zilver wint van goud

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading