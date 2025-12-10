Oekraïne gaat eerst met VS praten over wederopbouw en economie

KYIV (ANP) - Oekraïne gaat woensdag eerst met de Verenigde Staten praten over de wederopbouw en naoorlogse economische ontwikkeling van het land, voor het zijn aanpassingen aan de nieuwste Amerikaanse vredesplannen naar Washington stuurt. Ondertussen werkt de regering in Kyiv door aan die aanpassingen, zegt president Volodymyr Zelensky op X. De VS manen Kyiv om voort te maken.

De economische perspectieven voor Oekraïne en Rusland en wat daaraan ook voor de VS te verdienen valt, hebben de afgelopen tijd een belangrijke plaats in de vredesbesprekingen gekregen. De Russische president Vladimir Poetin stelde zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump op hun top in Alaska afgelopen zomer al allerlei investeringsmogelijkheden voor.