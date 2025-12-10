ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbals wens voor andere politieke cultuur is 'ook voor VVD'

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 15:38
anp101225148 1
DEN HAAG (ANP) - Volgens Henri Bontenbal is er "een andere politieke cultuur nodig", herhaalde hij nog eens in het debat over de formatie. "Daar moeten we allemaal aan werken, en dan geldt dat ook voor de VVD," zei de CDA-leider.
Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vroeg of Bontenbal vertrouwen heeft in een nieuwe coalitie met de VVD, nadat die partij in 2023 het kabinet met onder meer D66 en CDA had laten vallen. "Wij zien dat de VVD vooral bezig is met het eigen partijpolitieke belang en niet met het landsbelang," zei Ouwehand. Ze doelde daarmee op de blokkade van de VVD om niet met GroenLinks-PvdA te willen samenwerken, omdat dit in de verkiezingscampagne is beloofd.
Bontenbal zei daarop: "Dat vertrouwen heb ik wel. Maar ik schets niet voor niks dat er dan wel een cultuurverandering nodig is." Die vindt hij nodig als er een minderheidscoalitie komt. "En daarnaast pin ik mensen niet vast op wat ze in het verleden hebben gedaan. Ik vind dat mensen een nieuwe kans krijgen, dat geldt ook voor partijen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

0x0

Zilver wint van goud

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading