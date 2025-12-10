Bontenbals wens voor andere politieke cultuur is 'ook voor VVD'

DEN HAAG (ANP) - Volgens Henri Bontenbal is er "een andere politieke cultuur nodig", herhaalde hij nog eens in het debat over de formatie. "Daar moeten we allemaal aan werken, en dan geldt dat ook voor de VVD," zei de CDA-leider.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) vroeg of Bontenbal vertrouwen heeft in een nieuwe coalitie met de VVD, nadat die partij in 2023 het kabinet met onder meer D66 en CDA had laten vallen. "Wij zien dat de VVD vooral bezig is met het eigen partijpolitieke belang en niet met het landsbelang," zei Ouwehand. Ze doelde daarmee op de blokkade van de VVD om niet met GroenLinks-PvdA te willen samenwerken, omdat dit in de verkiezingscampagne is beloofd.

Bontenbal zei daarop: "Dat vertrouwen heb ik wel. Maar ik schets niet voor niks dat er dan wel een cultuurverandering nodig is." Die vindt hij nodig als er een minderheidscoalitie komt. "En daarnaast pin ik mensen niet vast op wat ze in het verleden hebben gedaan. Ik vind dat mensen een nieuwe kans krijgen, dat geldt ook voor partijen."