Wall Street opent vrijwel vlak in afwachting rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersbewegingen geopend. Beleggers op Wall Street zijn in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. Naar verwachting verlaagt de Federal Reserve de rente dan voor de derde keer op rij om zo de economie en arbeidsmarkt te stimuleren. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft dan ook een toelichting op het rentebesluit.

De Fed begon dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en het laatste rentebesluit van dit jaar wordt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat de rente in de Verenigde Staten dan opnieuw met een kwart procentpunt omlaag naar een bandbreedte van 3,50 tot 3,75 procent. In september kwam de Fed met de eerste renteverlaging van dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 47.521 punten. De brede S&P 500 daalde ook 0,1 procent tot 6834 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 23.494 punten.