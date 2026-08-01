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Oekraïne haalt maar één Russische raket neer volgens president

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 9:36
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KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense luchtafweer heeft bij de laatste luchtaanvallen uit Rusland maar één van de 27 afgevuurde ballistische raketten neergehaald. Dit zei president Volodymyr Zelensky, die zoals gebruikelijk aandringt op de levering van luchtafweersystemen. Volgens Zelensky is er maar één onderschept omdat het land luchtafweerraketten voor het Amerikaanse defensiesysteem Patriot mist.
Bij de jongste aanval was Kyiv het voornaamste doelwit. Er zijn volgens Zelensky in totaal 35 raketten en 185 drones afgevuurd door de Russen.
Zelensky wil dat Oekraïne de luchtafweerraketten zelf kan bouwen. President Donald Trump leek dat goed te vinden, maar kwam daar even later op terug.
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