Zwarte Zaterdag: lange files op de vaste routes naar het zuiden

DEN HAAG (ANP) - Zoals elk jaar is het op deze Zwarte Zaterdag behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staat vakantieverkeer uren vast op de Route du Soleil (A6/A7) voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens.

In Zuid-Duitsland is het filerijden richting Oostenrijk, net als op de wegen van Oostenrijk naar Italië. Voor de Gotthardtunnel moet het verkeer rekening houden met anderhalf uur vertraging.

Volgens de ANWB loopt de drukte in de ochtend nog verder op. Vanaf ongeveer 14.00 uur wordt het dan weer rustiger.

Zwarte Zaterdag is een term die eigenlijk slaat op de Franse situatie, waar een groot deel van de inwoners tegelijk per auto hun vakantie begint op de eerste zaterdag in augustus. Tegenwoordig wordt de term breder gebruikt voor grotere delen van Europa.