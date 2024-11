Oekraïne in toenemende problemen bij verdediging tegen Rusland

KYIV (ANP) - Oekraïne heeft toenemende problemen om zich te verdedigen tegen de Russische invasie, nu Russische troepen oprukken en Noord-Koreaanse troepen zich voorbereiden om deel te nemen aan het offensief. Dat zei de Oekraïense opperbevelhebber Oleksandr Sirski zaterdag.

Er zouden 11.000 Noord-Koreaanse manschappen in Rusland zijn gearriveerd om mee te vechten tegen Oekraïne.

"De vijand is in het voordeel omdat hij over meer manschappen beschikt", aldus Sirski op Facebook. Volgens de commandant richten de Russen zich op de steden Pokrovsk en Koerachove. Hij zei dat er in de buurt van Koerachove veertig gewapende confrontaties waren geweest.

Volgens militaire bloggers proberen de Russen Koerachove te omsingelen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigde de Russen van aanvallen op civiele doelen en riep Europese landen op meer luchtverdedigingssystemen te sturen.