Israël ontkent gevaar hongersnood in het noorden van Gaza

JERUZALEM (ANP) - Israël heeft zaterdag een waarschuwing voor hongersnood in het noorden van Gaza van experts op het gebied van voedselzekerheid van de hand gewezen.

"Helaas baseren onderzoekers zich op bevooroordeelde gegevens en oppervlakkige bronnen met bepaalde belangen", zei het Israëlische leger in een verklaring.

Verschillende organisaties hadden voor een hongersnood gewaarschuwd, waaronder experts van het Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak zijn bezorgdheid uit over "de beperkte hoeveelheid hulp die burgers in Gaza bereikt". Israël zei dat het zijn inspanningen om hulp toe te laten had verhoogd.

Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties schat dat er nog tussen de 75.000 en 95.000 Palestijnen in Noord-Gaza zijn.