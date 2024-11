Zeker veertig mensen gedood bij Israëlische aanvallen in Libanon

BEIROET (ANP) - Ten minste veertig mensen zijn vrijdag en zaterdag om het leven gekomen in Libanon door Israëlische luchtaanvallen. Dat maakten de Libanese autoriteiten zaterdagavond bekend.

In de stad Tyrus kwamen vrijdagavond zeker zeven mensen, onder wie twee kinderen, om het leven.

Zaterdag vonden in nabijgelegen steden dertien mensen de dood, onder wie zeven reddingswerkers die waren gelieerd aan Hezbollah, de gewapende groepering in Libanon waarmee Israël strijd levert. In de omgeving van de stad Baalbek werden ten minste twintig mensen gedood, aldus de Libanese autoriteiten.

Het Israëlische leger meldde dat het in Tyrus en Baalbek infrastructuur, "appartementen die werden gebruikt voor operationele doelen" en wapenopslagplaatsen had geraakt.