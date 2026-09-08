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Oekraïne krijgt F-16-munitie en nog eens 250 miljoen voor drones

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 17:16
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DEN HAAG (ANP) - Nederland steekt nog eens 250 miljoen euro in drones voor Oekraïne. Ook koopt Nederland extra munitie voor Oekraïnes F-16's, heeft defensieminister Dilan Yeşilgöz toegezegd bij een nieuwe inzamelbijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten.
Nederland is al langer een belangrijke geldschieter voor het zogeheten Drone Line Initiative, een netwerk van observatie- en aanvalsdrones die een ondoordringbare bufferzone opwerpen aan het front. Het extra kwart miljard komt uit het eerder afgesproken budget voor Oekraïne-hulp, van 3 miljard dit jaar.
De drones voor Oekraïne hebben "ervoor gezorgd dat de Oekraïense linies niet zijn doorbroken", zei Yeşilgöz na afloop van de videovergadering met tientallen andere medestanders van het door Rusland binnengevallen land. Rusland boekt dit jaar nauwelijks terreinwinst.
"Luchtterreur"
Maar op Ruslands toenemende "luchtterreur" heeft Oekraïne nog geen antwoord, ziet ook Yeşilgöz. "Daarom blijft luchtverdediging naast dronesteun een topprioriteit." Nederland geeft extra munitie voor de F-16's die Oekraïne inzet om bijvoorbeeld Russische kruisraketten uit de lucht te schieten. Die gevechtsvliegtuigen uit onder meer Nederland zitten nu geregeld zonder de raketten die ze daarvoor gebruiken. Soms moeten ze terugvallen op hun boordkanon.
De ontoereikende luchtverdediging was een van de belangrijkste onderwerpen voor het overleg dinsdag van de zogeheten Contactgroep voor de Defensie van Oekraïne. Yeşilgöz maande andere bondgenoten ook over de brug te komen. "Wij leveren", zei ze. "Belangrijk is dat alle Europese bondgenoten dat doen. Eenieder moet zijn eerlijke bijdrage leveren."
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