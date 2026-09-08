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Kamer steunt besluit minister om licentie ON! in te trekken

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 17:29
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DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert (D66) om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Partijen vinden de keuze van Letschert onvermijdelijk, gezien de misstanden bij de omroep.
"Alle krediet is verspeeld", zei PRO-Kamerlid Mohammed Mohandis over de jarenlange problemen bij ON!. De omroep heeft zich volgens hem "vanaf het begin niet gehouden aan de spelregels, zoals integer bestuur, rechtmatig gebruik van publiek geld en het zich houden aan de journalistieke normen".
Ook VVD'er Erik van der Maas vindt het goed dat Letschert deze stap zet. "Als je kijkt naar de regels die we hebben opgesteld, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met publiek geld, dan heeft ON! die allemaal overtreden."
Eerder
Wat CDA'er Harmen Krul betreft had Letschert het besluit al eerder genomen. "Maar je moet ook juridisch sterk staan."
"Keer op keer hebben zij bewezen geen betrouwbare omroep te zijn, met de ene na de andere overtreding van de journalistieke code", reageert Ouafa Oualhadj van D66.
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