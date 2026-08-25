Oekraïne krijgt wat extra Patriots en andere luchtafweer

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft wat extra Patriot-luchtverdedigingsraketten gekregen, zegt president Volodymyr Zelensky. Bondgenoten hebben volgens hem ook luchtafweerbatterijen voor de korte afstand toegezegd en raketten waarmee gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten kunnen neerhalen.

Het gaat om een klein aantal van de schaarse Patriots, zei Zelensky tegen de Oekraïense omroep Suspilne. Hij liet in het midden wie de geavanceerde Amerikaanse raketten schenkt. Oekraïne vraagt al lange tijd met klem om Patriots, die ook opgewassen zijn tegen de moeilijkst te onderscheppen Russische projectielen. Omdat Oekraïne er geregeld zonder zit, hebben de Russische zogeheten ballistische raketten vaak vrij spel.

Behalve wat Patriots krijgt Oekraïne volgens Suspilne AMRAAM-raketten en meer Franse Crotale-luchtverdedigingssystemen met bijbehorende raketten.

Rusland bestookt Oekraïense steden vrijwel dagelijks. Oekraïne vreest opnieuw een winter zonder verwarming en stroom.