ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ryanair haalt hard uit naar kabinet om 'gefaald' luchtvaartbeleid

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 14:20
anp250826108 1
DUBLIN (ANP) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair haalt fel uit naar het kabinet-Jetten vanwege het "volledige falen" om iets te doen aan de "schadelijke" Nederlandse vliegtaks. De maatschappij zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang deze "nep-groene belasting" niet wordt afgeschaft.
"De begroting voor 2027 biedt de regering-Jetten een duidelijke kans om eindelijk de Nederlandse vliegtaks af te schaffen en jaren van achteruitgang op het gebied van bereikbaarheid, toerisme en werkgelegenheid terug te draaien", meldde Ryanair dinsdag.
Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben passagiers en luchthavens in Nederland te maken met de hoogste vliegbelasting van Europa. Tegelijkertijd verlagen concurrerende landen hun vliegtaksen om daarmee vliegverkeer, toeristen en banen aan te trekken.
Volgens Ryanair verliezen Nederlandse luchthavens steeds meer passagiers aan buitenlandse luchthavens net over de Nederlandse grens.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

ANP-428617709

Dit land met spectaculaire natuurparken trekt nog maar weinig toeristen

image-optimizer

B&B vol liefde-kandidaat Fred Ros in 2004 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk: “Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

erfenis-woningmarkt-header

300 miljard erfenis rolt de woningmarkt op — en niet iedereen wint

160659459_m

Deze simpele test van 30 seconden zegt verrassend veel over hoe oud je wordt

shutterstock_2733275357

Waarom steeds meer Nederlanders een stokoude auto kopen

Loading