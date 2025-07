Oekraïne meldt doden en gewonden door aanvallen op Kyiv

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne meldt dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag grootschalige aanvallen op het land heeft uitgevoerd. De hoofdstad Kyiv zou het grootste doelwit zijn geweest. Er zijn daar zes doden gevallen, aldus Oekraïne.

Lokale bestuurders in Kyiv zeggen dat zeker 27 locaties in de stad zijn getroffen door drones en raketaanvallen. Onder de zes doden zou een 6-jarige jongen zijn. Er wordt ook gemeld dat 30 van de 52 gewonden zijn opgenomen in ziekenhuizen.

Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha spreekt op X van een "verschrikkelijke ochtend in Kyiv". Er zijn volgens hem "volledige woongebouwen" vernietigd en scholen en ziekenhuizen beschadigd. "Burgers zijn gewond en gedood. Er liggen nog mensen onder het puin."