Topman ING: onzekerheid over handelsdeal duurt voort

AMSTERDAM (ANP) - Doordat de Europese Commissie en de Amerikaanse president Donald Trump hun handelsdeal anders uitleggen, duurt de onzekerheid hierover voort. Dat zei topman Steven van Rijswijk van ING bij de presentatie van de kwartaalcijfers. "De onzekerheid baart ons zorgen", stelde Van Rijswijk. Hij stipte aan dat nog steeds niets van de handelsdeal op papier staat.

Volgens ING-risicodirecteur Ljiljana Čortan is "elke deal een goede deal" omdat die onrust kan wegnemen. Tot nu toe is de directe impact van de onrust voor ING "klein en beheersbaar". Dat heeft ermee te maken dat maar een beperkt deel van de Europese export gericht is op de VS. Klanten van ING zijn ook maar beperkt actief in sectoren die door tarieven worden geraakt.

Maar de indirecte impact van de onrust is nog "onzeker", aldus Van Rijswijk. Daarmee gaat het vooral om het sentiment van consumenten. Zij zouden door alle onzekerheid meer de hand op de knip kunnen houden. Dat laatste ziet ING overigens nog niet echt.