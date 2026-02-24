Oekraïne: niets waar van Russische claim over kernwapens

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne verwerpt de Russische aantijging dat het land met hulp van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kernwapens of onderdelen daarvoor probeert te verkrijgen. Eerder beweerde de Russische buitenlandse inlichtingendienst dat die landen Kyiv zouden willen voorzien van kernwapens. Volgens Kremlinadviseur Joeri Oesjakov heeft dat gevolgen voor de Russische positie in de vredesonderhandelingen met Oekraïne.

"Russische functionarissen, bekend om hun indrukwekkende leugens, proberen eens te meer hun 'vuile bom'-nonsens de wereld in te helpen", aldus een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. "Oekraïne heeft dergelijke absurde claims keer op keer verworpen en we verwerpen die bewering nu opnieuw. We vragen de internationale gemeenschap om deze bom aan valse informatie te verwerpen en te veroordelen."