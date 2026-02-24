Bouillon van beenderen is geen wonderdrank , maar ook geen onzin: het is vooral een mager, eiwitrijk soepje dat prima past in een gezond eetpatroon, zonder dat de spectaculaire claims hard worden waargemaakt.

Wat zit er echt in bottenbouillon?

Bottenbouillon levert eiwitten, wat aminozuren (zoals glycine) en wat mineralen, bij relatief weinig calorieën. Een Australische analyse laat zien dat zelfgemaakte en commerciële bottenbouillons grote verschillen vertonen in aminozuurgehalte en vaak veel lagere concentraties hebben dan een standaardcollagensupplement. Harvard Nutrition Source benadrukt dat bone broth geen unieke bron is van deze stoffen en dat de voedingswaarde sterk varieert per recept.

Collageen, huid en gewrichten: kromme redenering

De redenering “collageen in de kom is collageen in je huid” klopt biochemisch niet: collageen wordt in de maag afgebroken tot aminozuren en komt nooit als intact collageen in je rimpels of gewrichtskraakbeen terecht. Wel kan het lichaam die aminozuren opnieuw gebruiken om collageen aan te maken, maar dat kan net zo goed uit andere eiwitbronnen. Studies die huidverbetering tonen, gaan bovendien bijna altijd over hooggedoseerde, gestandaardiseerde collagensupplementen, niet over een huis-tuin-en-keukenpan bouillon

Gezondheidsclaims: een korreltje zout

Dat bottenbouillon ontstekingsremmend zou zijn of de slaap spectaculair zou verbeteren, is op zijn best indirect onderbouwd: glycine kan in studies in pure, gramsdoses de slaapkwaliteit verbeteren, maar in een willekeurige kom bouillon haal je die dosis nauwelijks. Bouillon werkt wél als “krachtvoer” in de klassieke zin: licht verteerbaar, helpt mensen die ziek zijn om iets binnen te houden, en wie soep voor de maaltijd eet, blijkt gemiddeld wat minder te eten en zo makkelijker op gewicht te blijven.

Lekker, niet magisch Bone broth wordt gepresenteerd als vloeibare Botox, darmreset en slaapmiddel in één beker, van Gwyneth Paltrow tot TikTok‑influencers. Maar voedingsdeskundigen wijzen erop dat de meeste voordelen vooral klinken als marketing: de bouillon is voedzaam, maar niet magisch.

Conclusie: prima soep, slechte superfood