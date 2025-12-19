Oekraïne ontvangt 1003 lichamen uit Rusland

KYIV (AFP/RTR) - Oekraïne heeft de lichamen van 1003 vermoedelijke militairen ontvangen uit Rusland, melden de Oekraïense autoriteiten. De identiteit van de overledenen moet nog worden vastgesteld. De militairen zouden zijn omgekomen tijdens gevechten met Rusland.

Ook Rusland meldt de ruil en zegt de lichamen van 26 militairen terug te hebben gekregen.

Eerder lag de uitwisseling van levende en dode gevangenen stil, omdat beide partijen elkaar beschuldigden van het vertragen en bemoeilijken ervan. Onder internationale druk werd de uitwisseling weer hervat. Volgens een vertegenwoordiger van het Kremlin heeft een overeenkomst die eerder dit jaar in Istanbul werd gesloten de ruil mogelijk gemaakt.