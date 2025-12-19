Vijf jaar cel en tbs met voorwaarden in grote zedenzaak Enkhuizen

ALKMAAR (ANP) - De rechtbank in Alkmaar heeft de 28-jarige Winston A. uit Enkhuizen vrijdag vijf jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd voor het misbruiken van negentien minderjarigen. A. deed zich online voor als meisje en liet de slachtoffers voor de camera ontuchtige handelingen plegen. Omdat hij de beelden opnam, is hij ook schuldig aan het maken van kinderporno, oordeelde de rechtbank. Verder werd bij hem "een grote hoeveelheid" kinderporno aangetroffen die hij had gedownload en is A. schuldig aan de verkrachting van een 13-jarige jongen.

De man bekende eerder al dat hij bijna vijfhonderd jongens online heeft benaderd. De politie kreeg in december 2021 de eerste melding over A. In maart 2024 is zijn huis doorzocht. Een paar maanden later werd hij opgepakt.

Deskundigen hadden tbs met voorwaarden geadviseerd. De rechter volgde dit advies en legde daarbij ook nog een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op.

Volgens A. was hij door drankmisbruik "in een neerwaartse spiraal" beland.