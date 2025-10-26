Oekraïne: Russische troepen zijn Pokrovsk binnengetrokken

KYIV (ANP/DPA) - Russische troepen zijn na maandenlange gevechten de oostelijke Oekraïense stad Pokrovsk binnengetrokken, melden de Oekraïense strijdkrachten. Verschillende kleine gevechtseenheden zouden de Oekraïense verdedigingslinies hebben omzeild en zich nu in de stad bevinden.

Volgens de generale staf woeden er hevige gevechten met ongeveer tweehonderd Russische soldaten, waarbij beide partijen gevechtsdrones inzetten. Rusland zou daarbij ook de verdedigingslinies aanvallen met tanks en pantservoertuigen.

"Er wordt hevig gevochten in de stad en langs de toegangswegen ernaartoe", bevestigt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een videotoespraak. Ook de bevoorrading is volgens hem moeilijk. Desondanks gaat de strijd door: "We moeten de Russen zoveel mogelijk verliezen blijven toebrengen." Het Oekraïense leger ontkent Russische claims dat de stad volledig is omsingeld en zegt juist dat troepen gebieden rond de stad hebben heroverd en de situatie hebben gestabiliseerd.

De Russen proberen Pokrovsk al een jaar in te nemen, omdat het in de regio Donetsk ligt en een belangrijk logistiek knooppunt is. Voor het begin van de oorlog woonden hier ongeveer 60.000 mensen. Zelensky zei in augustus dat Rusland zo'n 100.000 manschappen rond de stad had verzameld.