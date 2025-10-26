Van de Wouw en Van der Peet missen finale keirin op WK

SANTIAGO (ANP) - Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet zijn er op de WK wielrennen in Chili niet in geslaagd de finale te bereiken op de keirin. Van de Wouw, goed voor drie wereldtitels op de piste van Santiago, eindigde in haar halve finale als vierde waar een plaats bij de eerste drie nodig was. Van der Peet finishte in haar heat als vijfde.

Op de keirin starten zes rensters die eerst drie ronden achter een elektrische brommer rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst.

Van de Wouw miste door de uitschakeling de kans op een vierde wereldtitel. De 27-jarige Brabantse had al met het nodige geluk de halve finales bereikt. Ze was in haar heat in de kwartfinales als vijfde geëindigd. Dat zou uitschakeling betekenen, maar door een diskwalificatie van de voor haar gefinishte Japanse Haruka Nakazawa bleef ze alsnog in het toernooi.

Van de Wouw veroverde op de wielerpiste van Santiago wereldtitels op de teamsprint, sprint en kilometer tijdrit.