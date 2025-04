Oekraïne spreekt bondgenoten over bestand en veiligheidsgaranties

PARIJS (ANP) - Een Oekraïense delegatie heeft in Parijs overleg gevoerd met topadviseurs van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben elkaar gesproken over onder meer een wapenstilstand en veiligheidsgaranties voor Oekraïne, aldus Andri Jermak, het hoofd van het kantoor van president Volodymyr Zelensky.

"We wisselden gedachten uit over de volgende stappen richting een rechtvaardige en duurzame vrede", liet hij weten via sociale media. Jermak noemde daarbij de invoering van een volledig staakt-het-vuren, de eventuele inzet van buitenlandse militairen en de ontwikkeling van de Oekraïense veiligheidsstructuur.

Jermak is met de ministers Andri Sybiha (Buitenlandse Zaken) en Roestem Oemjerov (Defensie) naar Frankrijk afgereisd. Hun bezoek aan de Franse hoofdstad werd pas donderdagochtend aangekondigd. Er zal volgens Jermak ook overleg plaatsvinden met de Verenigde Staten. Amerikaanse topfunctionarissen zijn donderdag ook in Parijs.