Cybercrimesite: grote databestanden gestolen bij Ahold Delhaize

ZAANDAM (ANP) - Hackers hebben zes terabyte aan gevoelige data buitgemaakt van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol. Ze dreigen de gegevens binnenkort openbaar te maken. Dit staat in een screenshot van het darkweb die Cybercrimeinfo heeft gepubliceerd, een platform met informatie over cyberdreigingen en digitale veiligheid. Volgens het platform zit de ransomwaregroep INC Ransom achter de aanval. Die groep zou mogelijk banden hebben met Rusland.

Een woordvoerster van Ahold Delhaize zegt dat het gaat om een incident uit november in de Verenigde Staten, waar het concern ook supermarktketens heeft. Het is volgens haar niet bekend om welke data het gaat en wie achter de aanval zit. Het onderzoek loopt volgens haar nog.

Het concern meldde in november autoriteiten te hebben ingelicht over een cyberbeveiligingsprobleem bij zijn Amerikaanse tak. Het bedrijf benadrukte ook maatregelen te hebben genomen, zoals het offline halen van bepaalde systemen.