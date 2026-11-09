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Oekraïne: stroomuitval in twaalf regio's door aanvallen

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/RTR) - In twaalf Oekraïense regio's zijn meerdere huishoudens en andere gebruikers de afgelopen 24 uur zonder stroom komen te zitten als gevolg van Russische aanvallen op energievoorzieningen, meldt de Oekraïense onderminister van Energie Artem Nekrasov.
De getroffen regio's betreffen Vinnytsja, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zjtomyr, Zaporizja, ⁠Kyiv, Odessa, Poltava, Rivne, Charkiv, Chmelnytsky en Tsjernihiv. "Als gevolg van significante schade blijft de situatie in de regio van Dnipropetrovsk en Kyiv moeilijk", voegde Nekrasov toe.
Volgens het ministerie van Energie voerde Rusland de afgelopen week 128 keer opzettelijk aanvallen uit op de Oekraïense energie-, olie- en gassectoren. Daarbij werden 219 gevallen geregistreerd waarbij infrastructuur uit deze sectoren beschadigd of vernield werd.
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