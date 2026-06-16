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Oekraïne valt olieraffinaderij in Moskou aan

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 9:43
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KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne heeft een Russische olieraffinaderij aangevallen in Moskou, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. "Deze keer heeft de regio Moskou de reikwijdte van Oekraïnes langeafstandsraketten gevoeld." De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, bevestigt dat de raffinaderij geraakt is.
De raffinaderij in Moskou is de grootste in de regio en voorziet volgens de Oekraïense nieuwssite RBC-Ukraine in ongeveer 35 procent van de brandstofbehoefte van de hoofdstad.
Volgens Sobjanin heeft de Russische luchtverdediging in Moskou rond de zestig Oekraïense drones neergehaald. Vanwege de aanvallen werden de luchthavens bij de hoofdstad tijdelijk gesloten. Russische reizigers hebben bijna dagelijks te maken met annuleringen of vertragingen van vluchten door dronewaarschuwingen.
"Rusland moet gedwongen worden een eind te maken aan de oorlog tegen ons volk", schrijft Zelensky. "En de langeafstandswapens van Oekraïne vormen een belangrijk onderdeel van dergelijke druk."
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