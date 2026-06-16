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Bomen verstoren al jaren de neerslagverwachting in deel van Gelderland

Klimaat, natuur en milieu
door Désirée du Roy
dinsdag, 16 juni 2026 om 9:27
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Even snel je weerapp checken of het gaat regenen voor je van huis weggaat: we doen het bijna allemaal wel eens. Maar deze neerslagverwachting blijkt in delen van Gelderland niet altijd te kloppen. Een rij bomen verstoort de weerradar van het KNMI in Herwijnen. Het resultaat: er valt veel meer of minder regen dan de radar weergeeft, dat meldt Omroep Gelderland.
Een deel van Gelderland zit verscholen achter de bomen naast de radar in Herwijnen. Het gaat om een strook richting het oosten die tussen Arnhem en Nijmegen doorloopt over Doetinchem en verder Duitsland in. Deze baan wordt verder naar het oosten steeds breder.
Arnhemmer Edwin Rijkaart, één van de oprichters van Buienradar, viel het enkele jaren geleden al op. In eerste instantie dacht hij onder andere aan verkeerd geplaatste windmolens. "Maar het bleek iets simpels, namelijk een rij populieren, te zijn."
Uit navraag bij het KNMI bleek dit al sinds 2022 gaande te zijn. De radar in Herwijnen werd in 2016 in gebruik genomen. "We hadden, toen we die radar plaatsten, niet door dat die bomen zo hard zouden groeien", zegt Hidde Leijnse, onderzoeker bij het KNMI.
Bron: Omroep GLD

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