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Oekraïne valt Russische oliefaciliteiten aan na zware raketaanval

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 13:16
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KYIV (ANP) - Oekraïne heeft aanvallen uitgevoerd op Russische oliefaciliteiten, als reactie op de zware Russische raket- en droneaanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X.
Met langeafstandsaanvallen wist Oekraïne meerdere brandstoffaciliteiten te raken in de regio Stavropol, schrijft Zelensky. Ook werden drie Russische schaduwvloot-tankers op de Zwarte Zee getroffen.
"We blijven op volkomen gerechtvaardigde en doelgerichte wijze reageren op Russische aanvallen", schreef Zelensky. Rusland voerde in de nacht zware aanvallen uit op Oekraïne, met Kyiv als voornaamste doelwit. Volgens de Oekraïense autoriteiten was het een van de zwaarste ballistische raketaanvallen sinds het begin van de oorlog.
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