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Vrachtwagenverbod Merwedebrug nog niet bij iedereen ingedaald

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 13:16
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GORINCHEM (ANP) - Over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden zondag nog wel wat vrachtwagens, ondanks het verbod dat Rijkswaterstaat uit voorzorg heeft ingesteld. Chauffeurs riskeren daarmee een boete, zegt een woordvoerster van de politie desgevraagd. "We zijn daar niet continu aanwezig, maar als we overtredingen zien, treden we op." De politie en Rijkswaterstaat roepen het vrachtverkeer op zich aan het verbod te houden.
Op een normale doordeweekse dag rijden zo'n 18.000 vrachtwagens over de brug in de A27, vertelt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Op zondag zijn dat er altijd veel minder. Via een verkeerscamera die op de brug is gericht, is te zien dat er af en toe nog wel een truck overheen rijdt. Dat is niet de bedoeling, zeggen de wegbeheerder en de politie. "Maar we snappen dat het vrachtverkeer nog moet wennen aan de nieuwe situatie", voegt de woordvoerster van Rijkswaterstaat eraan toe.
Testen hebben uitgewezen dat het staal van de boogconstructie niet sterk genoeg meer is om al het zware verkeer gegarandeerd aan te kunnen.
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