Oekraïne wil komende maand beginnen met wapenexport

door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 17:17
KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne is van plan volgende maand te beginnen met het exporteren van wapens, meldt president Volodymyr Zelensky. Het land is nog sterk afhankelijk van westerse bondgenoten voor de leveringen van bepaalde wapens, zoals luchtafweersystemen, maar produceert inmiddels zelf ook zoveel wapens dat het bijvoorbeeld drones kan verkopen aan het buitenland.
Zelensky kondigde vorige maand al aan wapenexport te zullen toestaan. Dat was verboden sinds februari 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Hij prees de Oekraïense wapens toen aan als "krachtige systemen, die getest zijn in een echte oorlog".
De wapenindustrie in Oekraïne is de afgelopen jaren flink gegroeid. Er zijn nu ongeveer achthonderd wapenfabrieken, waarvan een kwart drones maakt. Volgens de laatste cijfers produceert Oekraïne zo'n 4 miljoen drones per jaar, schreef Euronews vorige maand.
